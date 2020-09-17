"Паркерные генералы": Генштаб попал в скандал из-за покупки позолоченных ручек

После нашумевшего дела о закупке некачественных бронежилетов для Минобороны, новый скандал разгорается вокруг намерения Генштаба ВСУ купить для своих нужд подарочные ручки Parker с позолотой.

Всего заказывают 80 подарочных ручек: 58 штук — с гравировкой «От Начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины» в подарочном футляре с эмблемой Генштаба ВСУ с двухлетней гарантией и 22 штуки — с изображением трезубца в футляре.

Финансовое управление Генштаба по результатам тендера сообщило о намерении заключить договор с ООО «Май-время» о закупке подарочных ручек на 308 тысяч гривен, сообщают «Наші гроші» со ссылкой на «Прозорро».

Самыми дорогими будут десять ручек Parker Sonnet 17 Matte Black Lacquer GT FP F 84811 с корпусом из лакированной латуни с позолоченной клипсой, золотым пером с чеканным узором по 8760 гривен.

Двадцать ручек Waterman Perspective Black GT с корпусом из лакированной латуни и позолоченными деталями обойдутся 6870 гривен.

Цена остальных от 2940 гривен до 672 гривен, но все они тоже с позолотой деталей.

Договор о закупке подарочных ручек на 308 тысяч гривен намерены заключить с ООО «Май-Час», которым владеет и управляет киевлянин Виктор Кравец.

В сети возмутились такому транжирству во время войны, когда у украинской армии не хватает необходимого.

Ранее «ФАКТЫ» писали о проблемах с питанием в украинской армии и отказе от закупок необходимого оборудования в связи с сокращением расходов на ВСУ.





243

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter