САП хочет ареста нардепа Юрченко с залогом в 6,5 миллиона

«Слугу народа» Александра Юрченко, попавшего в коррупционный скандал, допросили детективы НАБУ и прокуроры САП.

Перед этим нардепу было вручено подозрение о правонарушении и ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Антикоррупционные органы будут просить суд взять народного депутата под стражу с возможностью внесения залога в размере 6,5 миллиона гривен, сообщили в САП.

Напомним, после заявления президента Украины Владимира Зеленского, потребовавшего от правоохранителей «показательных» посадок коррупционеров, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату Александру Юрченко.

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