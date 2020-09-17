Украина потребовала немедленно допустить представителей Красного Креста к узникам в ОРДЛО

Киев потребовал от властей ОРДЛО и России допустить представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) к пленным украинцам, которые содержатся в подвалах ОРДЛО, в том числе и в секретной донецкой тюрьме «Изоляция». Договоренность о работе МКК была достигнута во время переговоров на уровне советников в «нормандском» формате 11 сентября.

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук отметил, что договоренности лидеров «нормандского формата», встречи политсоветников в Берлине по обеспечению полного и безусловного доступа МККК к удерживаемым лицам выполняются только Украиной.

«Недопустимо и возмутительно, что после многочисленных обращений выяснить судьбу и посетить 175 находящихся в ОРДЛО граждан Украины, удалось получить ответ только в отношении одного лица» — цитируют слова Кравчука в Офисе президента.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак, после встречи советников «нормандской четверки» в Берлине, сообщил, что в списках для взаимного обмена пленными с ОРДЛО находится с каждой стороны около 100 человек. Между тем, власти так называемой «ДНР» выдвинули Украине новые условия для того, чтобы такой обмен состоялся, требуя внести изменения в постановление Верховной Рады о проведении местных выборов в ОРДЛО и снять уголовное преследование с лиц, освобожденных ранее.

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