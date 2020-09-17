Подписчик оформил на август подписку на «ФАКТЫ», но получил лишь один номер в… сентябре

Несмотря на стремительное развитие всевозможных электронных средств массовой информации, газеты остаются востребованными у миллионов украинцев, особенно старшего поколения. Ведь газету можно спокойно полистать, вдумчиво почитать, сохранить важную информацию или передать газету родственникам и соседям. А чтобы не пропустить свежий номер, тысячи читателей оформляют подписку в надежде регулярно, четко по графику получать газеты. Но, к сожалению, в последнее время все чаще украинцы, традиционно выписывающие печатные издания, стали жаловаться на ужасное качество доставки газет единственным и монопольным поставщиком данной услуги — компанией «Укрпочта» (которая недавно попала в скандальную ситуацию с председателем Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым). Сложившуюся ситуацию рассмотрим на примере доставки газеты «ФАКТЫ».

Нередко газеты просто теряются, так и не попав к людям, заплатившим за них из своих скромных доходов

Только за последние полгода в редакцию «ФАКТОВ» с жалобами на перебои с доставкой газеты обращались десятки подписчиков, и практически во всех случаях выяснялось, что происходило это по вине «Укрпочты».

Например, киевлянин Ярослав выписал газету своим родственникам, проживающим в небольшом селе в Волынской области. Газета должна была приходить с 6 августа. Однако этот номер подписчики получили только 21 августа, когда, по идее, к ним должно было прийти уже три номера. То есть задержка составила три недели! По мнению подписчиков, это связано с тем, что единственный почтальон, обслуживающий несколько населенных пунктов, доходит до их села нерегулярно. Но даже в таких условиях к 21 августа он должен был принести как минимум два номера газеты, а то и все три. Естественно, в такой ситуации люди теряют интерес к подписке на прессу, ведь главная задача газеты доносить до читателя не только важную и интересную, но и свежую информацию.

Ярослав связался с контакт-центром «Укрпочты», чтобы выяснить причину задержек с доставкой, однако единственное, чего он смог добиться, это оставить жалобу. Через несколько дней с ним связался оператор «Укрпочты» и сообщил, что по его жалобе была поведена «работа» с сотрудниками почтового отделения. В чем именно заключалась «работа», выяснить не удалось. Но даже после этого ситуация не изменилась — задержки с доставкой газеты продолжаются. Из четырех номеров газеты, которые должны были прийти за август, к 7 сентября подписчик получил всего одну. И таких случаев все больше, причем по всей Украине.

В течение последнего года в сельской местности прошло массовое сокращение почтовых отделений «Укрпочты» под предлогом укрупнения и экономии средств. Если раньше почтальон обслуживал только свое село и разносил почту ежедневно, то теперь он вынужден обслуживать и те села, в которых были закрыты почтовые отделения. В результате многие подписчики «ФАКТОВ», живущие в сельской местности, теперь в лучшем случае газету, выходящую в четверг, получают в понедельник либо вторник следующей недели. Подобные задержки носят массовый характер.

Одна из читательниц «ФАКТОВ» Мария Григорьевна из Хмельницкой области, которая стала нерегулярно получать газету, обратила внимание и на другие сложности, возникшие после «оптимизации» почтовых отделений. Женщина в возрасте, живет в маленьком отдаленном селе. Раньше все текущие вопросы, такие как пополнение счета мобильного телефона, оплата коммунальных платежей, проводились в местном почтовом отделении. И газеты приносил регулярно и вовремя свой почтальон. Но теперь, когда отделение закрылось, прессу привозят с большими перерывами. Например, почтальон из единственного оставшегося в округе почтового отделения доезжает до села раз в две недели и привозит сразу две газеты — за прошлую и… позапрошлую неделю.

Да и все остальные жизненно важные задачи выполнять стало гораздо сложнее. Приходится просить соседей, которые едут в другое село или в райцентр, чтобы они пополнили счет мобильного телефона или оплатили коммуникации. Но для того, чтобы получить пенсию, пожилая женщина все равно вынуждена сама ехать в единственное во всей округе почтовое отделение и выстаивать огромную очередь. В «Укрпочте» пообещали, что вскоре в село будет заезжать специальная машина, так называемое мобильное почтовое отделение. Но как часто такая машина будет приезжать и как ее не упустить, женщина пока не знает.

Несмотря на заявления нынешнего руководства «Укрпочты» о внедрении всевозможных инноваций, система регистрации и учета доставки подписных изданий во многих отделениях древняя и своими корнями далеко уходит в советское прошлое. О некоторых таких пережитках на условиях конфиденциальности рассказал сотрудник отделения «Укрпочты» в Киевской области. Например, человек через сайт «ФАКТОВ» оформил подписку. Информация по этому подписчику поступает в электронном виде, вносится сотрудниками ГП «Пресса» в абонемент и отправляется в отделение «Укрпочты», но там эти данные вручную переписываются сотрудником в специальную «амбарную» книгу. Именно по ней, а не по компьютерным данным ведется распределение поступающих подписных изданий. На этом этапе нередко данные из абонемента переписываются с ошибками, и в результате газета отправляется на другой адрес и до реального подписчика не доходит. В лучшем случае газеты, отправленные на неправильный адрес, возвращаются в отделение почты и ждут своего владельца, который, не получив оплаченные газеты, начнет выяснять, в чем же причина. А нередко такие газеты просто теряются, так и не попав к людям, заплатившим за них из своих скромных доходов.

Проблема возникает исключительно на стадии доставки прессы до конечного получателя структурными подразделениями «Укрпочты»

Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, мы решили проследить весь путь, который газета проходит от типографии до подписчика, и еще раз выяснить, на каком этапе происходят сбои. Для начала «ФАКТЫ» обратились за разъяснениями в ГП «Пресса». Это предприятие обеспечивает оформление подписки и доставку газет из типографии в сортировочный цех «Укрпочты», откуда издания распределяются по всей Украине. Сотрудники ГП «Пресса» признали, что участились жалобы от подписчиков как «ФАКТОВ», так и других изданий на задержки в получении прессы или вовсе на отсутствие подписанных изданий. Однако проблема возникает исключительно на стадии доставки прессы до конечного получателя структурными подразделениями «Укрпочты». Тем более что «Укрпочта» фактически занимает монопольное положение в сфере доставки печатных изданий по подписке.

В ГП «Пресса» подтвердили, что в некоторых регионах, особенно в сельской местности, ощущается острая нехватка почтальонов, количество которых резко сократилось в последнее время. Многие отделения просто закрыли в целях экономии. Соответственно, на одного почтальона теперь приходится по несколько сел, расположенных на большом расстоянии друг от друга. Также из-за нехватки квалифицированных кадров «Урпочта» допускает много ошибок в указании адресов и личных данных подписчиков. Ведь в подразделениях «Укрпочты», занимающихся доставкой прессы, до сих пор используется бумажная документация, заполняемая вручную.

Сотрудники ГП «Пресса» признали, что не имеют влияния на «Укрпочту», хотя регулярно сообщают туда о жалобах людей на проблемы с доставкой газет. Иногда проблему удается решить, выяснив, на каком этапе работы «Укрпочты» произошел сбой. Но далеко не всегда.

Также «ФАКТЫ» обратились за комментарием непосредственно к руководству АО «Укрпочта». Мы попросили ответить, с чем связаны участившиеся случаи перебоев с доставкой подписанных и уже оплаченных газет, как можно исправить ситуацию и куда обращаться людям в случае перебоев с получением газет. Из пресс-службы «Укрпочты» пришел официальный ответ. Цитируем его полностью.

«Пересылка почтовых отправлений через сеть «Укрпочты» и доставка периодических печатных изданий, в том числе газеты «ФАКТЫ», в АО «Укрпочта» осуществляется в соответствии с установленными нормативными сроками доставки почтовых отправлений и периодических изданий, с учетом графиков курсирования магистральных и внутриобластных маршрутов, выхода изданий из печати, нормативных сроков доставки и режимов работы отделений почтовой связи. Сроки доставки периодических печатных изданий «Укрпочтой» определяются в зависимости от их сферы распространения и категории населенных пунктов.

Установлены следующие сроки доставки периодических печатных изданий в почтовые отделения городов и сел (кроме воскресенья, праздничных и выходных дней):

Киева, Краматорска, Северодонецка и областных центров — пять дней в неделю;

в города, в том числе города областного значения, районные центры — четыре дня в неделю;

в населенные пункты с численностью 1 201 житель и более — три дня в неделю;

в населенные пункты с численностью от 201 до 1 200 жителей — два дня в неделю;

в другие населенные пункты с численностью до 200 жителей — один день в неделю.

Предоставление услуги по подписке периодических печатных изданий является одним из приоритетных для «Укрпочты». Компания ведет постоянный диалог со всеми участниками рынка периодической печати, чтобы постоянно получать обратную связь по доставке газет и журналов, совершенствовать технологические процессы, перестраивать логистические маршруты.

При наличии значительных объемов доставляемых периодических печатных изданий количество поставок и дней доставки может быть увеличено. По каждому случаю несвоевременной доставки предоплаченных изданий или обращений клиентов в контакт-центр «Укрпочты» проводятся служебные проверки, и в случае подтверждения нарушения сроков доставки принимаются управленческие решения в отношении работников, по вине которых зафиксирована несвоевременная доставка.

В случае возникновения каких-либо вопросов по доставке периодических печатных изданий потребители могут обращаться в контакт-центр «Укрпочты» по телефону 800 300 545, написать письмо на [email protected] или отправить сообщение на официальную страницу «Укрпочты» в Facebook https://www.facebook.com/ukrposhta".

«Кому станет лучше от того, что единственным источником информации останутся прокремлевские телеканалы?»

Как видим, пока не ясно, улучшится ли ситуация с доставкой газет подписчикам. Однако эта проблема имеет не только технические или экономические аспекты.

— Мы очень часто слышим от руководства «Укрпочты» о том, что они постоянно совершенствуют работу почтовых отделений, делают ее эффективнее, мобильнее, доступнее и ближе к людям, — отметил главный редактор газеты «ФАКТЫ» Александр Швец. — Я не могу судить о всех работниках и проектах «Укрпочты», но могу судить о том участке работы, который непосредственно связан с нашей деятельностью. Когда нам ежедневно сообщают из разных регионов Украины о том, что нашим подписчикам нерегулярно доставляют выписанное ими издание или иногда по месяцу вообще его не получают, мне становится очень горько. Потому что каждая не полученная читателем газета — это труд большого количества профессионалов, которые работают над выпуском издания с тем, чтобы донести до наших сограждан объективную информацию о том, что происходит в стране и в мире. Каждая не полученная читателями газета должна была помочь им сориентироваться в это трудное время в том, как можно выживать без особых потерь, как можно лечиться, имея скудные сбережения, как можно воспитывать детей в духе любви и верности своей державе.

В то же время наши преданные читатели, заплатив нам через «Укрпочту» деньги за подписку газеты, рассчитывают вовремя, как и обещано, получать ее. Газета — это тот же свежий хлеб, который, если вовремя его не доставить до потребителя, теряет свои свойства. И люди ведь не знают, что если они не получают газету, то происходит это вовсе не по нашей вине. Мы вовремя ее выпускаем, вовремя печатаем и вовремя передаем подразделениям «Укрпочты», которая, подчеркиваю, получила деньги за обязательную и своевременную доставку газет. И нам очень горько и обидно, что такое нерадивое исполнение обязанностей со стороны наших партнеров, может привести к тому, что украинская пресса вообще умрет. И кому станет лучше от того, что единственным источником информации останутся прокремлевские телеканалы, вещающие с утра до вечера только то, что задумывается и реализуется путинскими пропагандистами?

Напомним, в свое время журналисты пытались обратить внимание правительства на критическое состояние печатной прессы из-за тарифной политики «Укрпочты».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том что Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло дело в отношении генерального директора «Укрпочты» Игоря Смелянского, размер зарплаты которого произвел сильное впечатление на пользователей сети.

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