В ТКГ заявили о готовности включить "Формулу Штайнмайера" в закон об особом статусе Донбасса

Пресловутая «Формула Штайнмайера», которая, по мнению бывшего советника Путина, российского политика Андрея Илларионова, вредит Украине, все же будет включена в закон об особом статусе Донбасса.

Об этом сказал представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы народный депутат Андрей Костин в эфире «Право на владу».

Но произойдет это, по его словам, только после того, как будут изменены некоторые статьи закона.

«Мы согласились на то, что „формула Штайнмайера“ была включена в закон об особом статусе. Сейчас идут переговоры о том, какие статьи этого закона должны быть изменены, чтобы этот закон работал с точки зрения права», — сказал Костин.

Как известно, данная формула фактически уточняет пункт минских соглашений о введении особого порядка местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Согласно тексту формулы, соответствующий закон временно вступает в силу в день местных выборов в ОРДЛО. На постоянной основе документ будет действовать, если специальное бюро ОБСЕ подтвердит, что выборы прошли честно и демократично по международным стандартам.

Напомним, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что официальный Киев не отказывался от «формулы Штайнмайера», но при этом назвал ее сложной для реализации на практике.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба допустил, что Украина может выполнить условия «формулы Штайнмайера», если это будет отвечать ее интересам. При этом он подчеркнул, что ключевой является безопасностная часть договоренностей. При ее нарушениях исчезнет и перспектива для переговоров на политическом треке. В то же время у Зеленского подготовили ряд предложений по имплементации «формулы Штайнмайера».

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