28.00 / 28.20 32.84 / 33.29
Киев: +12
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В ТКГ заявили о готовности включить "Формулу Штайнмайера" в закон об особом статусе Донбасса

23:21 17 сентября 2020
Формула Штайнмайера в действии

Пресловутая «Формула Штайнмайера», которая, по мнению бывшего советника Путина, российского политика Андрея Илларионова, вредит Украине, все же будет включена в закон об особом статусе Донбасса.

Об этом сказал представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы народный депутат Андрей Костин в эфире «Право на владу».

Но произойдет это, по его словам, только после того, как будут изменены некоторые статьи закона.

«Мы согласились на то, что „формула Штайнмайера“ была включена в закон об особом статусе. Сейчас идут переговоры о том, какие статьи этого закона должны быть изменены, чтобы этот закон работал с точки зрения права», — сказал Костин.

Как известно, данная формула фактически уточняет пункт минских соглашений о введении особого порядка местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Согласно тексту формулы, соответствующий закон временно вступает в силу в день местных выборов в ОРДЛО. На постоянной основе документ будет действовать, если специальное бюро ОБСЕ подтвердит, что выборы прошли честно и демократично по международным стандартам.

Напомним, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что официальный Киев не отказывался от «формулы Штайнмайера», но при этом назвал ее сложной для реализации на практике.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба допустил, что Украина может выполнить условия «формулы Штайнмайера», если это будет отвечать ее интересам. При этом он подчеркнул, что ключевой является безопасностная часть договоренностей. При ее нарушениях исчезнет и перспектива для переговоров на политическом треке. В то же время у Зеленского подготовили ряд предложений по имплементации «формулы Штайнмайера».

77

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
коллекторский террор

Коллекторы превращают в ад жизнь людей, которые не могут отдать кредит

Олег Винник

Олег Винник огорчил фанатов «важным сообщением»

Никита Джигурда

Никита Джигурда рассказал, кто сидел за рулем вместо Ефремова

ДТП

Жуткая авария в Запорожье: три человека сгорели заживо (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер