"Тексты получил у Путина": Аваков прокомментировал слова Лукашенко о вмешательстве Украины в дела Беларуси

Заявивший о «блицкриге по захвату власти в Беларуси» и «укреплении границы с Украиной в случае возможной войны» президент этой страны Александр Лукашенко не совсем адекватно воспринимает происходящее.

Таким наблюдением поделился с читателями своей страницы в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Лукашенко, похоже, совсем свихнулся на своей власти и паранойе вокруг этого. Несет полную чушь. Тексты, вероятно, получил у Путина», — написал он.

Аваков отметил, что Украина не вмешивается во внутренние дела других стран, и желает Беларуси мира и процветания. Он напомнил, что народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств.

«Так что — попейте водички, господин Лукашенко — успокойтесь. Украинцы — друзья белорусам — не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своём глазу», — написал глава МВД.

Как известно, 16 сентября Лукашенко заявил, что в стране хотели организовать цветную революцию. Он обвинил в этом США, Польшу, Литву, Чехию и Украину. Каждая из этих стран, считает он, имела свою роль. Об Украине Лукашенко сказал: «Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности да и по другим), вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций».

А в четверг, 17 сентября, президент соседней страны призвал Литву, Польшу и Украину «остановить своих безумных политиков, а также заявил, что Беларусь, Польша и Литва могут превратится «в театр военных действий». Он также заявил, что Беларусь закроет границу с Литвой и Польшей и усилит границу с Украиной.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что известный белорусский социолог Андрей Вардомацкий, который живет и работает в Польше, в интервью нашему изданию высказал мнение, что Лукашенко вряд ли усидит в президентском кресле.

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