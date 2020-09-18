По результатам очередного призыва граждан на срочную военную службу, проведенного в течение мая — июля 2020 года, Верховная Рада приняла 15 сентября в первом чтении законопроект 3553, которым, вводится новый вид службы — призыв лиц, зачисленных в оперативный резерв первой очереди.

Об этом написала на своей странице в Facebook правозащитник Антон Красов.

«Законопроект 3553 приняли в первом чтении. „За“ проголосовали минимально необходимые 226 народных депутатов», — написал он.

Принятие законопроекта, по его мнению, станет еще одним шагом по направлению к воинской повинности тех, кто уже отслужил, вместо того чтобы пытаться удержать действующих профессиональных военнослужащих повышением денежного обеспечения, кредитам на покупку жилья, то реальными социальными гарантиями, продвижением и перспективой в службе.

В частности, законопроектом № 3553 предусмотрено, что на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период будут призывать граждан Украины, зачисленных в военный оперативный резерв первой очереди.

При этом авторы законопроекта предлагают внести ряд изменений в КЗоТ:

военно-учетный документ станет обязательным при трудоустройстве;

бывшие военнослужащие получат преимущественное право на оставление на работе при сокращении;

на работников, призванных на военную службу из числа резервистов в особый период, будут распространяться гарантии относительно сохранения места работы, должности и среднего заработка.

Должностные лица предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности должны обеспечить ведение персонального воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, способствовать их подготовке к военной службе, призыва на срочную военную службу, на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Вырастут штрафы за нарушение воинского учета работников

Предлагается обновить санкции ст. 210−1 КУоАП, установив за нарушение законодательства об обороне, мобилизационную подготовку и мобилизацию штраф на граждан от 1700 до 3400 грн и на должностных лиц — от 3400 до 5100 грн. А в особый период на должностных лиц — от 5100 до 8500. Сейчас штрафы в десять раз меньше.

Кроме того, проектом предлагается усилить ответственность резервистов за нарушение правил воинского учета. Повысить админштраф в семь раз (510−850 грн, а за повторное нарушение или в особый период — от 850 до 1700 грн).

За умышленное повреждение или небрежное хранение военно-учетных документов (удостоверений о приписке к призывным участкам, военных билетов, временных удостоверений военнообязанных), которое повлекло их утрату, — штраф от 510 до 850 грн, а в особый период — от 850 до 1700 грн.

Усиливается также уголовная ответственность. Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период — наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Уклонение резервиста от военного учета после предупреждения, сделанного соответствующим военным комиссаром, — наказывается штрафом от 5100 до 8500 грн или исправительными работами на срок до двух лет.

Уклонение от учебных (специальных) сборов — штраф от 8500 до 11 900 грн или исправительными работами на срок до двух лет.

В своей статье Антон рассказывает о том, почему данный законопроект нельзя принимать.

«Да, пока это первое чтение. И еще есть время и возможности, чтобы законопроект не стал законом», — пишет правозащитник.

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