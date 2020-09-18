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Украина

Провокации и запугивания: стало известно о коварной тактике РФ на Донбассе

1:59 18 сентября 2020
Боец ВСУ на Донбассе

Пытаясь заставить Украину согласиться на российские условия «урегулирования» конфликта на Донбассе помимо внедрения «Формулы Штайнмайера», Россия продолжает применять в регионе тактику контролируемой эскалации, осуществляя отдельные вооруженные провокации.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, передает Укринформ.

«Мы четко понимаем, что делает Россия. Она продолжает применять свою тактику контролируемой эскалации, когда вспышки боевых действий служат инструментом давления, чтобы требованиями и запугиванием заставить Украину принять определенный Кремлем путь урегулирования конфликта», — отметил Цимбалюк.

Он указал на то, что после начала действия с 27 июля пакета дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня количество нарушений остается на рекордно низком уровне, что значительно улучшило ситуацию с безопасностью для гражданского населения в зоне конфликта и минимизировало боевые потери.

По словам дипломата, именно с целью сохранения режима прекращения огня, который был так сложно заключить, украинская сторона воздержалась от военных ответов на вооруженную провокацию российских вооруженных формирований 6 сентября. Подобным образом украинские военные проявили предельную сдержанность, когда 10 сентября оккупанты совершили обстрел в районе поселка Шумы Донецкой области «после недель безосновательных обвинений в нарушениях и даже ультиматумов, несмотря на четкие доказательства противоположного в отчетах СММ».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в интервью нашему изданию мэтр украинской политики Евгений Марчук заявил, что нынешние переговоры с россиянами — это совершенно иной вид переговорной дипломатии, которые вполне могут закончиться большой войной.

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