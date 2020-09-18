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Украина

В Украине упростили процедуру получения материальной помощи: что об этом известно

5:25 18 сентября 2020
Материальная помощь

На фоне ухудшающейся ситуации с заболеваемостью украинцев коронавирусом правительством упрощена процедура подачи документов на получение единовременной материальной помощи неработающим малообеспеченным лицам, лицам с инвалидностью, а также детям с инвалидностью и их законным представителям.

Проект постановления разработан Министерством социальной политики и принят на заседании правительства 16 сентября 2020 года.

В ведомстве отмечают, что благодаря постановлению приведен в соответствие механизм назначения и выплаты единовременной материальной помощи указанным категориям населения в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 16.05.2014 № 523-р.

Данный шаг, поясняют в правительстве, позволит малообеспеченным лицам, лицам (детям) с инвалидностью подавать документы для назначения единовременной материальной помощи по их выбору или в органы социальной защиты населения, или в центр предоставления административных услуг.

Определено, что распределение средств пропорционально численности лиц, получающих пенсию и/или государственную социальную помощь, который не превышает двух размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, проводится на основании не только данных Государственного предприятия «Информационно-вычислительный центр», но и Пенсионного фонда Украины.

Такой в порядке обмена информацией между Пенсионным фондом Украины и Минсоцполитики.

Также постановлением введена норма о предоставлении единовременной материальной помощи в пределах, предусмотренных в законе о Государственном бюджете Украины на соответствующий год бюджетных назначений для главного распорядителя средств на выплату такой помощи.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Фонде социального страхования Украины заявили о блокировке выплат пособий по временной нетрудоспособности, семьям умерших от COVID-19 медикам, а также страховых выплат пострадавшим на производстве. Также была названа причина блокировки.

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