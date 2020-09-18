В Украине упростили процедуру получения материальной помощи: что об этом известно
На фоне ухудшающейся ситуации с заболеваемостью украинцев коронавирусом правительством упрощена процедура подачи документов на получение единовременной материальной помощи неработающим малообеспеченным лицам, лицам с инвалидностью, а также детям с инвалидностью и их законным представителям.
Проект постановления разработан Министерством социальной политики и принят на заседании правительства 16 сентября 2020 года.
В ведомстве отмечают, что благодаря постановлению приведен в соответствие механизм назначения и выплаты единовременной материальной помощи указанным категориям населения в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины
Данный шаг, поясняют в правительстве, позволит малообеспеченным лицам, лицам (детям) с инвалидностью подавать документы для назначения единовременной материальной помощи по их выбору или в органы социальной защиты населения, или в центр предоставления административных услуг.
Определено, что распределение средств пропорционально численности лиц, получающих пенсию и/или государственную социальную помощь, который не превышает двух размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, проводится на основании не только данных Государственного предприятия «Информационно-вычислительный центр», но и Пенсионного фонда Украины.
Такой в порядке обмена информацией между Пенсионным фондом Украины и Минсоцполитики.
Также постановлением введена норма о предоставлении единовременной материальной помощи в пределах, предусмотренных в законе о Государственном бюджете Украины на соответствующий год бюджетных назначений для главного распорядителя средств на выплату такой помощи.
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