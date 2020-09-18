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Украина

Kyiv вместо Kiev: Википедия "исправила" название украинской столицы на английском

5:55 18 сентября 2020
Киев

Ровно через год после того, как Библиотека Конгресса США начала применять «украинизированное» написание названия столицы нашей страны «Kyiv», на такой же шаг решилась и всемирная энциклопедия «Википедия».

Об этом сообщили в пресс-службе украинской версии энциклопедии.

«Мы еще не до конца в это поверили и ждем, а вдруг скажут, что это розыгрыш, но… на девятнадцатом году существования статьи, после многих ̶п̶о̶л̶е̶г̶л̶и̶х̶ заблокированных пользователей и пятнадцати архивных страниц обсуждения названия, с тринадцатой попытки статью «Kiev» в англоязычной википедии переименовали в «Kyiv», — отмечают в редакции издания.

Сотрудники украинской версии считают, что поводом для изменения написания стало растущее употребления «Kyiv» в англоязычных источниках, и теперь именно такой спеллинлг будет признан предпочтительным.

Кроме того, растет и авторитет украинской Википедии, склоняющейся к варианту «Kyiv»: по количеству статей она поднялась на 17 место среди 303 языковых разделов, а количество статей в ней достигло 1 043 469.

Также напомним, что вариант «Kyiv» вместо «Kiev» уже выбрали для себя ВВС, Financial Times, The New York Times, The Guardian и ряд других англоязычных изданий.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что вслед за международным аэропортом имени Фредерика Шопена в Варшаве, который с декабря 2018 года использует англоязычное написание названий украинских городов, аэропорты Бельгии стали писать название столицы Украины в соответствии с украинской транслитерацией — Kyiv вместо Kiev. Кроме того, пражский аэропорт имени Вацлава Гавела перешел на корректную транслитерацию названия столицы Украины латиницей. Всего названия поменяли в более чем 50 аэропортах по всему миру.

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