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Украина

Облачно и прохладно: синоптики уточнили прогноз погоды на конец недели

7:19 18 сентября 2020
осень

Как и обещали синоптики, атмосферный фронт принес в Украину похолодание. Летняя жара резко сменилась осенней прохладой.

По прогнозу Укргидрометцентра, в пятницу, 18 сентября, по всей территории страны столбики термометров покажут +14 -+16 градусов, на юге — до +23. Небольшие дожди ожидаются в Черниговской и Сумской областях.

В субботу, 19 сентября, дожди уйдут, но будет облачно. Температура воздуха повысится на 1−2 градуса.

В воскресенье, 20 сентября, по всей территории Украины сохранится сухая и облачная погода. Температура воздуха на западе, востоке и в центре от +17-+19, на юге — до +21 — +24 градусов.

Напомним, по прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, украинцев ожидает не только еще одно осеннее бабье лето, но и зимнее.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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