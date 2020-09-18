28.01 / 28.21 32.91 / 33.36
Киев: +10
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

ПЦР-тест на COVID-19 делать не нужно: в Украине изменили условия выхода после самоизоляции

9:52 18 сентября 2020
женщина в маске

В Украине, где ПЦР-тест на коронавирус делают в аэропортах для въезжающих в страну, изменили требования выхода из самоизоляции. Если человек пробыл 14 дней на самоизоляции и у него нет симптомов COVID-19, то ПЦР-тест делать не нужно.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам министра, если у человека есть симптомы COVID-19, то он должен обратится к своему семейному врачу, который затем вызовет мобильную бригаду для забора биоматериалов на тест.

Также отменен тест при плановой госпитализации.

«У нас есть изменения. Если человек был на самоизоляции 14 дней и не имеет симптомов, то ПЦР-тест на коронавирус делать не нужно. Если человек идет на плановую госпитализацию, то ПЦР-тест ему также делать не нужно», — заявил он.

Кроме того, Минздрав обновил протокол лечения коронавируса.

В нем, в частности, расширили использование глюкокортикоидов, изменили подходы к противомикробной терапии, конкретизировали показания для назначения лекарственных средств. В протокол полностью включено подходы к медикаментозной терапии и кислородной поддержки больных.

Напомним, на утро 18 сентября в Украине подтверждены 169 472 случая заболевания COVID-19, из них 3468 летальных, 75 486 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 3228 новых случаев заражения.

445

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Лукашенко

Литва отреагировала на заявление Лукашенко о закрытии границы

Олег Винник

Олег Винник огорчил фанатов «важным сообщением»

коллекторский террор

Коллекторы превращают в ад жизнь людей, которые не могут отдать кредит

Тина Кароль

«Ноченька» 15 лет спустя: Тина Кароль повторила голые фото

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер