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Украина

Ночные заморозки и солнышко днем: синоптик рассказала о погоде на выходные

14:57 18 сентября 2020
осень

На смену дождям и холодному ветру в Украину возвращается комфортное тепло. Предстоящие выходные будут солнечными.

В течение дня 19−20 сентября ожидается + 17- + 22 градуса, на юге до +24 градусов. На востоке еще задержится сильный ветер, сообщает синоптик Наталья Диденко.

Вместе с тем, по ее словам, прояснения и чистое небо, усилят вероятность ночных заморозков в большинстве областей, кроме южной части Украины.

В Киеве 19−20 сентября дождей не будет. Ночь ожидается холодной: + 5- + 8 градусов, в окрестностях возможные заморозки 0−3 градуса, в дневные часы около +20 градусов.

На следующей неделе потеплеет, осадки маловероятны, уточняет синоптик.

О том, какая будет погода в Украине осенью и в начале зимы, читайте в материале «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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