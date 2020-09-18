Верховный суд просит Конституционный разъяснить, можно ли штрафовать Зеленского за кофе

В Конституционный суд направят обращение с просьбой растолковать статью Основного закона (ч.1 ст. 105) и прояснить, может ли привлекаться к административной ответственности президент Владимир Зеленский, находившийся в заведении общественного питания вопреки карантинным запретам. Напомним, этот случай произошел в Хмельницком, где Зеленский сотоварищи выпили по чашечке кофе.

Как передает «Радио Свобода», такое обращение в КС направит Верховный суд, как только документ, утвержденный пленумом, завизируют председатель суда и секретарь.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Хмельницкий горрайонный суд оштрафовал всех участников кофе-брейка в Хмельницком, включая главу Офиса президента Андрея Ермака и главного санитарного врача Виктора Ляшко, а Зеленский остался без наказания, хотя и заявлял, что готов уплатить штраф, если такое решение примет суд.

69

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter