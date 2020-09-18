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Украина

В Украине уничтожили последний памятник Фридриху Энгельсу (фото)

16:41 18 сентября 2020
энгельс

Украина избавилась от последнего памятника Фридриху Энгельсу. Пятиметровый монумент немецкому философу, историку и соратнику Карла Маркса стоял в селе Горошино Полтавской области. Теперь Энгельс станет экспонатом музея «Парк советского периода».

энгельс

Как сообщил Украинский институт национальной памяти, памятник Энгельсу снесли после вмешательства общественных активистов и обращений УИНП.

энгельс

Изваяние Энгельса увезли в Путивль Сумской области. Он будет установлен на аллее памятников в Спадщанском лесу в компании с 12 монументами Ленину, скульптурами Маркса, Ковпака и других деятелей.

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Напомним, в рамках декоммунизации в Украине были демонтированы около полутора тысяч памятников Ленину и сотни других монументов, связанных с тоталитарным режимом. Была попытка оспорить закон о декоммунизации, но Конституционный суд признал решение правомерным.

Фото zinkiv. gromada/Facebook, Pozdniakov Vadym/Facebook

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