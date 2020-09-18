28.02 / 28.22 32.97 / 33.41
Киев: +11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Хасиды сдались: не пропущенные в Украину паломники покидают Беларусь (фото, видео)

16:50 18 сентября 2020
Хасиды

Хасиды уезжают от украинского пограничного пункта «Новые Яриловичи» и отправляются праздновать иудейский Новый год на Гомельщину.

Как сообщает TUT.BY, на границе осталось около 150 человек. Остальные паломники возвращаются в Беларусь, так и не попав в Украину. При этом вечером ближайшей пятницы и два последующих дня хасидам запрещено что-либо делать, в том числе и передвигаться. Потому они должны покинуть пункт пропуска, чтобы не остаться там еще на два дня.

Хасиды покидают границу на автобусах и такси — часть из них едет в Гомель и Пинск, а некоторые полетят домой.

При этом у четырех хасидов в Новых Яриловичах обнаружили коронавирус, причем от госпитализации они отказались.

Заместитель министра МВД Антон Геращенко разместил в своем Facebook фото с последствиями пребывания хасидов возле Новых Яриловичей, отметив, что обилие мусора появилось по вине белорусских пограничников, пропустивших паломников.

«Белорусской стороне осталось только прибрать территорию после паломников и КПП Яриловичи сможет возобновить свою работу» , — написал Геращенко.

Ранее сообщалось, что хасиды попытались проникнуть в Украину из Венгрии.

Фото хасидов: TUT.BY

33

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дождливая погода осенью в Киеве

Готовьте зонты и куртки: синоптики рассказали о погоде в Украине в конце недели

коллекторский террор

Коллекторы превращают в ад жизнь людей, которые не могут отдать кредит

Камалия

«Все олигархи там лечатся»: больная коронавирусом Камалия показала фото из больницы

Хасиды

Хасиды сдались: не пропущенные в Украину паломники покидают Беларусь (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер