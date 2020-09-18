Хасиды сдались: не пропущенные в Украину паломники покидают Беларусь (фото, видео)

Хасиды уезжают от украинского пограничного пункта «Новые Яриловичи» и отправляются праздновать иудейский Новый год на Гомельщину.

Как сообщает TUT.BY, на границе осталось около 150 человек. Остальные паломники возвращаются в Беларусь, так и не попав в Украину. При этом вечером ближайшей пятницы и два последующих дня хасидам запрещено что-либо делать, в том числе и передвигаться. Потому они должны покинуть пункт пропуска, чтобы не остаться там еще на два дня.

Хасиды покидают границу на автобусах и такси — часть из них едет в Гомель и Пинск, а некоторые полетят домой.

При этом у четырех хасидов в Новых Яриловичах обнаружили коронавирус, причем от госпитализации они отказались.

Заместитель министра МВД Антон Геращенко разместил в своем Facebook фото с последствиями пребывания хасидов возле Новых Яриловичей, отметив, что обилие мусора появилось по вине белорусских пограничников, пропустивших паломников.

«Белорусской стороне осталось только прибрать территорию после паломников и КПП Яриловичи сможет возобновить свою работу» , — написал Геращенко.

Ранее сообщалось, что хасиды попытались проникнуть в Украину из Венгрии.

Фото хасидов: TUT.BY

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