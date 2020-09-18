"Слабоумие или предательство": для украинских военных ввели штрафы за ответный огонь на Донбассе

Журналист Юрий Бутусов, которого недавно вызывали в прокуратуру по поводу срыва операции с задержанием «вагнеровцев», выложил в сеть текст приказа о премировании и штрафах для военнослужащих в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе — военных собираются штрафовать, в том числе, за ответный огонь.

«Потрясающе выписана норма — запрещен ответный огонь по врагу. Тут же оговорка — если это не объясняется приказом командира и военной необходимостью. Но это же бред! Задача открывать огонь по врагу и тем более, открывать ответный огонь, не нуждается в ограничениях и не может быть запрещена в любом виде дополнительными приказами — это обязанность военнослужащего в зоне боевых действий, каковой является зона ООС», — пишет Бутусов на своей страничке в социальных сетях.

По его мнению, суть приказа — приравнять ведение боевых действий украинской армией к административному правонарушению.

Публикуя текст приказа, журналист обращает внимание, что военнослужащих будут штрафовать не только за админнарушения, но и «наличие неучтенных при исполнении служебных обязанностей случаев заболеваний из-за нарушения правил гигиены», случаи травмирования из-за нарушения мер безопасности, суициды и «неоправданные боевые потери».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Бутусов заявлял, что к срыву операции с задержанием наемников из ЧВК Вагнера, воевавших на стороне боевиков на Донбассе, причастны люди из окружения президента Владимира Зеленского.

Иллюстративное фото.

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