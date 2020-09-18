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Украина

Силовики устроили массовые проверки хасидов в Умани: началась депортация

17:22 18 сентября 2020
хасиды

В Умани начались проверки паломников-хасидов, приехавших праздновать Рош ха-Шана. Уже обнаружены лица, проникшие на украинскую территорию обманным путем, с нарушением закона. Эти иностранцы будут депортированы.

Как сообщает МВД, в проверках участвуют пограничники, полицейские и сотрудники Госмиграции. В Госпогранслужбе признали, что некоторые иностранцы после закрытия границы все равно могли пересечь КПВВ, притворившись транзитными пассажирами либо пациентами, следующими на лечение. Силовики еще раз проверят документы, по которым иностранцы въехали на украинскую территорию.

Нарушителям грозит не только депортация. Если будет обнаружено, что паломники, пересекая границу, солгали о цели приезда, то они станут невъездными в Украину на ближайшие три года.

Напомним, паломники встали палаточным городком на нейтральной полосе между белорусским и украинским пунктом пропуска. После нескольких дней безуспешного ожидания зеленого коридора часть хасидов вернулась в Беларусь.

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Силовики устроили массовые проверки хасидов в Умани: началась депортация

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