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Украина

В Украине изменились карантинные зоны: какие города попали в «красную»

18:25 18 сентября 2020
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В пятницу, 18 сентября Украине обновили деление на карантинные зоны, введенные в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Новое зонирование вступит в силу 21 сентября.

Государственная и региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ввела новое деление на карантинные зоны в зависимости от показателей в регионах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

К «красной» зоне отнесли:

• город Чоп Закарпатской области;
• город Бережаны, Залищицький, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;
• Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
• город Нежин и Носовский район Черниговской области;
• город Салават и Волочисский район Хмельницкой области;
• город Канев Черкасской области;
• Герцеивський и Кельменецкий районы Черновицкой области.

Город Киев остается в «оранжевой» зоне. Из крупных городов в ее входят также Винница, Ужгород, Ивано-Франковск, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы. Ранее, напомним, Ивано-Франковск, Черновцы и Тернополь были отнесены к «красной» зоне.

В «желтую» зону попали такие областные центры Одесса, Луцк, Житомир, Запорожье, Северодонецк, Николаев, Ровно, Черкассы, Чернигов.

Ранее сообщалось, что в Украине изменили правила определения «красных» карантинных зон.

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В Украине изменились карантинные зоны: какие города попали в «красную»

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