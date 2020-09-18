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Украина

Украина прямо обвинила "режим Лукашенко" в ситуации с хасидами на границе

19:10 18 сентября 2020
хасиды

В Украине обвиняют Беларусь в умышленном скоплении на границе хасидов-паломников. В украинском МИД полагают, что «режим Лукашенко» хотел кому-то «насолить», но в итоге пострадавшими оказались совершенно посторонние лица, в данном случае израильские паломники.

«Хотел кому-то насолить, сел в лужу сам, а страдают совершенно посторонние люди. Чем хасиды насолили Лукашенко, мне трудно сказать, и точно не мне оценивать», — прокомментировал в эфире Радио Свобода замглавы МИД Украины Евгений Енин.

По словам замминистра, ситуация с застрявшими на белорусско-украинской границе хасидами в принципе не могла возникнуть, если бы Минск соблюдал свои же собственные правила. Израиль является для Беларуси «красной зоной», а потому въезд на белорусскую территорию израильских граждан, даже как транзитных пассажиров, по закону запрещен.

«Они (власти Беларуси) специально, умышленно, оформляли указанных граждан на въезд в аэропорту Минска, вопреки своим же нормативным правилам. Режим Лукашенко умышленно способствовал въезду на территорию Беларуси большого количества паломников и их транзиту до границы с Украиной. Этим режим Лукашенко намеренно подвергал указанных людей опасности», — считает Енин.

Напомним, Украина до конца сентября закрыла границы для въезда иностранцев. Часть хасидов попыталась обойти это решение и пробраться через Беларусь. В итоге более тысячи паломников застряли между двумя границами и вынуждены были встать палаточным лагерем на нейтральной полосе. 18 сентября паломники решили вернуться на белорусскую территорию.

Фото dpsu.gov.ua

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