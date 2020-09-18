Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему на Донбассе бойцу: кто такой Юрий Горайский

Награду и орден «Золотая Звезда» президент Украины Владимир Зеленский вручил в Тернопольской области дочери погибшего бойца, когда совершал рабочую поездку. Недавно на Донбассе погиб еще один защитник Украины.

Как сообщает Офис президента, во время общения с женой, дочерьми и родителями Героя Украины Зеленский отметил, что высоко ценит ту жертвенность, с которой Юрий Горайський отдал свою жизнь за страну.

«Я хочу поблагодарить вас всех за вашего Героя. Героя, отдавшего свою жизнь ради нас. Все, что мы можем сегодня сделать, — это помнить таких людей, помнить таких героев», — сказал глава государства.

Жена Юрия Горайського Наталья поблагодарила главу президента за награду.

Юрий Горайський в мае 2015 года добровольцем пошел защищать Украину, затем подписал контракт на военную службу был стрелком-регулировщиком комендантского отделения комендантского взвода комендантской роты, матросом 73-го морского центра специальных операций.

Во время разведки на мариупольском направлении передовой дозор украинских воинов, в котором был и Юрий Горайський, в районе города Докучаевска, столкнулся с диверсионно-разведывательной группой боевиков. В ближнем бою Юрий Горайський получил смертельное ранение.

Бойца похоронили 7 марта 2016 в Збараже. 8 апреля 2016 Горайского посмертно наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени, а в августе того же Тернопольский горсовет присвоил ему звание почетного гражданина города Тернополя.

Ранее сообщалось, что Ярош резко высказался о запрете открывать огонь на Донбассе.

Фото: Офис президента

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