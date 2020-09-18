Чтобы мир услышал: Фонд Рината Ахметова создает онлайн-музей, посвященный событиям на Донбассе

17 сентября в Киеве состоялась презентация концепции уникального проекта — Музея Фонда Рината Ахметова «Голоса Мирных».

«Это музей, задача которого — объективно и полно задокументировать свидетельства мирных жителей, пострадавших в результате вооруженного конфликта на Донбассе. Сегодня мы не сможем открыть музей в Донецке, поэтому создаём его онлайн. Он будет работать как онлайн-архив, онлайн-экспозиции, онлайн- и офлайн-проекты, а ещё как медиа. Ринат Ахметов помогал, помогает и будет помогать мирным жителям Донбасса. В 2014 году был создан Гуманитарный Штаб, который оказал беспрецедентную по своим масштабам помощь и, по сути, спас миллион жизней. За эти шесть лет Ринат Ахметов десятки тысяч раз слышал в письмах, сюжетах, записях в социальных сетях истории Мирных о войне и их слова благодарности. И сейчас для сохранения этих свидетельств создается Музей „Голоса Мирных“, в основе которого рассказы людей шахтерского края», — сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Мероприятие вызвало большой интерес и собрало под одной крышей ученых, психологов, журналистов и представителей международных организаций, таких как ЮНИСЕФ и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Чрезвычайный и полномочный посол Бельгии в Украине Алекс Ленартс отметил, что его впечатлила идея создания музея: «То, что делает Фонд очень важно. Мирные граждане, живущие в зоне конфликта, заслуживают того, чтобы их услышали. Их свидетельства помогут изучить этот конфликт».

Музей «Голоса Мирных» уже сегодня представляет собой крупнейшее в Украине собрание историй мирных людей Донбасса — он насчитывает тысячу свидетельств. Задача Фонда и Музея — создать главный в мире архив историй Мирных. До 2025 года планируется собрать 100 000 свидетельств, но большая мечта — миллион историй.

«Главная задача музея — собирать, систематизировать и показывать миру свидетельства жителей Донбасса, которые оказались в войне и переживают ее прямо сейчас. Все рассказы от первого лица, прежде всего в формате видео-исповедей, видео-интервью. Мы верим, что таким образом сохраняем голоса из прошлого и настоящего ради лучшего будущего», — добавила Наталья Емченко.

Идея Музея «Голоса Мирных» принадлежит Ринату Ахметову. Концепция проекта разрабатывалась при участии авторитетных украинских и международных музейных экспертов.

«Музей историй Мирных станет важным ресурсом для исследователей, которые изучают и будут изучать вооруженный конфликт на Донбассе. Огромное преимущество онлайн-формата в том, что материалы будут доступны для всех желающих в любой точке мира в любой момент времени», — рассказала британский специалист по музейным проектам Лиззи Мориарти, которая принимает участие в работе над музеем Фонда Рината Ахметова «Голоса Мирных».

Психолог, эксперт Фонда Екатерина Вепро считает, что музей важен не только для историков, он станет станет инструментом для психологической реабилитации людей, прошедших зону вооруженного конфликта.

«Благодаря порталу Музея люди почувствуют, что про них не забыли, поймут, что для других важно услышать их истории. Конечно, раскрыться и рассказать свою историю мирным тяжело, но когда человек говорит о том, что с ним произошло, какой путь он прошел, он делится своей болью. Эта платформа также будет объединять жителей Донбасса, которые очутились по разные стороны линии соприкосновения. Они смогут услышать друг друга. Этот проект может стать важным шагом к налаживанию мира на Донбассе», — сказала Екатерина Вепро.

Полномасштабное открытие онлайн-музея «Голоса Мирных» запланировано на ноябрь. Но уже сейчас можно оставить свою историю: https://civilvoicesmuseum.org/

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