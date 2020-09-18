"Моя позиция — всеобщая амнистия": Фокин прокомментировал свое скандальное заявление

Бывший премьер-министр Украины, а теперь замглавы переговорной «минской» группы Витольд Фокин попытался объяснить свое заявление о необходимости всеобщей амнистии на Донбассе. Слова Фокина спровоцировали скандал и вызов в Раду для объяснений, но переговорщик продолжает настаивать на своей точке зрения.

«Нельзя рассчитывать на мир в долгосрочной перспективе, если не объявить всеобщую амнистию, — повторил Фокин в интервью Украинскому радио. — Я не говорил, что надо помиловать преступников, которые насиловали, убивали, издевались, помиловать садистов… В тексте моего выступления было написано: «Много преступлений, которые должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание, но сегодня, чтобы прекратить войну, моя позиция — не государства, не ТКГ, а моя личная позиция — нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов Донбасса, а лучше всего Донбасса».

Фокин уточнил, что не отказывается встретиться с депутатами, чтобы еще раз донести свое видение. Парламентариям предложено несколько дат, чтобы встреча прошла в удобный для всех день. Пока же переговорщик заручился экспертным заключением, что любые высказывания по поводу амнистии не нарушают общественный порядок и исключают какую-либо юридическую ответственность.

Напомним, глава группы украинских переговорщиков Леонид Кравчук подчеркивает, что позиция Фокина — это его личное мнение, и с делегацией оно не обсуждалось. В парламенте Фокина не поддержали. Профильный министр Алексей Резников также настаивает, что разговоры о всеобщей амнистии так и останутся разговорами.

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