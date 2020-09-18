Зеленский закончит войну на Донбассе, — Ермак

Президент Владимир Зеленский до конца своей каденции выполнит обещание закончить войну на Донбассе. В этом уверен глава Офиса главы государства Андрей Ермак.

«У меня нет никаких сомнений, что в течение своей каденции Зеленский закончит эту войну», — заявил Ермак в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Глава Офиса президента считает, что на данном этапе все еще можно говорить о семинедельном соблюдении режима тишины на Донбассе, несмотря на потери украинской армии неделей ранее.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что верит в окончание войны до конца года. Позднее президент стал высказываться более осторожно. По его словам, шансы на окончание войны будут высоки, когда состоится вторая «нормандская встреча».

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