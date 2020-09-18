Фокин согласился объясниться перед нардепами за свои слова о Донбассе

Витольд Фокин все-таки согласился разъяснить депутатам свою позицию по поводу всеобщей амнистии на Донбассе. Замглавы украинской делегации на минских переговорах готов встретиться с депутатами 29 сентября.

Ранее после скандальных заявлений Фокина вызвали в Раду. Переговорщик сослался на занятость, но потом передумал и предложил депутатам три возможных даты для встречи. В итоге диалог нардепов с Фокиным приурочили к ближайшей пленарной неделе.

Народный депутат Александр Качура уточнил в своем Telegram-канале, что Фокин придет на заседание комитета по местному самоуправлению 29 сентября в 15.00.

Напомним, Фокин уточнил, что позиция о всеобщей амнистии для Донбасса — это личное мнение, за которое нет юридической ответственности.

Фото скриншот видео ТСН/YouTube

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