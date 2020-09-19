"Спецоперация была не украинская": Ермак сделал признание о провале операции по "вагнеровцам"

Глава Офиса президента Андрей Ермак, опровергающий наличие договоренностей между Банковой и Кремлем по Донбассу, согласился с тем, что задержание боевиков частной военной компании «Вагнера» в Беларуси было спецоперацией, но подчеркнул, что была она не украинской.

Об этом Ермак заявил в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

«Мы знаем, что так называемые частные армии очень плодотворно сотрудничают со спецслужбами РФ. Возможно ли, чтобы группа людей … год готовилась, и никто из спецслужб РФ об этом не знал и дал возможность, чтобы это происходило, и потом они появились в Беларуси? Я думаю, что это операция, только это не украинская операция, и она была действительно нацелена сегодня именно для того, чтобы они появились, и именно накануне выборов, в Беларуси, и именно на белорусской территории», — пояснил он.

При этом глава ОП назвал ситуацию вокруг «вагнеровцев» детективной историей, где к нескольким фактам из реальности добавили художественные выдумки, а некоторые политики и журналисты стали частью пропаганды против Украины.

«Детективная история, которая выдумана от самого начала и до конца. Взято несколько фактов из реальности, добавлены художественные выдумки, и создалась масштабная история, которая действительно впечатляет. Но всё не так смешно, а когда это касается вопроса национальной безопасности, — это совсем не смешно», — сказал он у Савика Шустера.

Ермак указал, что в течение всей войны на Донбассе, с самого ее начала, разведка и соответствующие органы Украины начали документировать всех тех людей, которые участвуют в войне против Украины. «Это продолжалось и продолжается до сегодняшнего дня. И именно факты этого документирования были слиты в СМИ. К большому сожалению, это нанесло очень серьезный удар по нашим органам. Потому что после этого инцидента им будет намного сложнее выполнять свою работу», — отметил он.

Напомним, что 29 июля под Минском были задержаны 33 члена ЧВК «Вагнер». 12 августа Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании «Вагнер». Украинская сторона заявила, что эти лица «принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций «ЛНР» и «ДНР». Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных «вагнеровцев».

18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК «Вагнер». По версии СМИ, они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где «вагнеровцев» должны были задержать. СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

Информацию опровергли официальные органы. Так, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что поездка боевиков ЧВК Вагнера, в ходе которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб. В Службе безопасности Украины также опровергли свою причастность к истории с появлением и задержанием «вагнеровцев» в Беларуси.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Шевченковский суд Киева обязал СБУ открыть уголовное производство в отношении главы Офиса президента Андрея Ермака, который якобы был в курсе проведения операции, а потом опровергал слухи о ее разработке в Украине. Кроме того, нардеп от «Европейской Солидарности» Владимир Арьев, который неоднократно публиковал документы, подтверждающие, что украинские спецслужбы вели разработку «вагнеровцев», сообщил в соцсети, что в отношении Ермака может быть возбуждено дело по двум статьям Уголовного кодекса.

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