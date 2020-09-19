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Украина

В ООН заявили, что довольны улучшением обстановки на востоке Украины

0:58 19 сентября 2020
Бойцы ВСУ на Донбассе

Помимо ситуации в Беларуси в Организации объединенных наций обратили внимание и на положение в зоне военного конфликта на востоке Украины.

Так, Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) отметило улучшение положения в регионе после 27 июля, когда начали действовать дополнительные меры по контролю за перемирием.

Об этом заявил 18 сентября на брифинге в Женеве официальный представитель УКГВ Йенс Ларке.

«Общее число инцидентов в области безопасности упало с 533 в июле до 251 в августе», — сказал он.

По словам Ларке, в июле в восточных регионах Украины повреждено 50 частных жилых домов, а в августе ни одного. Количество жертв среди мирного населения уменьшилось с 13 в июле до 5 в августе.

«Наши коллеги в Украине говорят нам, что это улучшение дало людям по обе стороны линии соприкосновения, разделяющей Украину, ощущение нормальности, и люди надеются, что эта ситуация станет устойчивой», — сообщил представитель УКГВ.

Вместе с тем, по словам Ларке, сотрудники ООН информировали о том, что «пока нет перемен в том, что касается гуманитарного доступа, который мог бы привести к наращиванию гуманитарной работы». Причиной в значительной степени являются «ограничения, введенные в ответ на заболевание COVID-19.

Лишь по двум из пяти официальных переходов местные жители могут пересекать линию соприкосновения.

Напомним, что на Донбассе с 27 июля действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ходе 45-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве 41 государство-член организации выступили с совместным заявлением о ситуации в Крыму, осудив действия страны-оккупанта на полуострове.

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