У Зеленского назвали условия для выборов в ОРДЛО

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, рассказавший о спецоперации по задержанию «вагнеровцев», считает, что выборы на неподконтрольной территории Донбасса возможны только после деоккупации и решения вопросов безопасности.

Об этом он сказал в эфире «Свободы слова Савика Шустера» в пятницу, 18 сентября.

В частности, рассказывая о дискуссии в Трехсторонней контактной группе вокруг постановления Верховной Рады о проведении местных выборов, Ермак подчеркнул, что только Верховная Рада Украины имеет полномочия принимать те или иные законы или постановления.

«Решение должно быть принято в соответствии с интересами нашего государства, обязательствами, которые сегодня есть, и нормами международного права. Каким оно будет — это будет решать Верховная Рада. Поэтому это высказывание господина Козака было не совсем корректным», — отметил он.

Также Ермак заявил, что надеется, что нардепы при принятия решения будут исходить из того, что оно должно отвечать тому, чего хочет украинское общество. «А мы понимаем, что сегодня проведение выборов на неподконтрольной территории действительно возможно только после полной деоккупации, и тогда там действительно будет сделано всё, чтобы вопросы безопасности были решены», — подчеркнул он.

Кроме того, глава ОП также обратил внимание, что в процессе урегулирования ситуации на Донбассе очень большую роль играет ОБСЕ, а ОБСЕ сегодня руководствуется для признания выборов такими, что прошли легитимно, в соответствии с нормами международного права, многими нормами, в первую очередь, нормами Копенгагенской конвенции. «Поэтому этот вопрос даже не риторический, он должен быть определен, и только после этого там могут быть проведены выборы», — убежден он.

При этом Ермак признал, что ситуация вокруг постановления о местных выборах является сегодня сложностью для ведения переговоров по Донбассу и является причиной, которая ставится как одно из условий для продолжения диалога.

Напомним, в России считают, что постановления Верховной рады противоречит минским соглашениям, ведь в них заложены иные условия проведения местных выборов в ОРДЛО. В связи с этим российская сторона фактически заблокировала переговоры по Донбассу в ТКГ.

При этом после заседание советников «нормандской четверки» в Берлине в прошлую пятницу представитель России Дмитрий Козак заявил, что Рада пересмотрит постановление о назначении местных выборов.

В то же время глава украинской делегации в Берлине Алексей Резников сказал, что Украина не обещала пересмотреть постановление.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы народный депутат Андрей Костин заявил, что «Формула Штайнмайера» будет включена в закон об особом статусе Донбасса, но только после того, как будут изменены некоторые статьи закона.

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