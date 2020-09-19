В Украине за сутки 3 240 новых случаев COVID-19, в антилидерах столица Украины

В Украине продолжает стремительно распространяться коронавирусная инфекция. Так, за минувшие сутки обнаружили 3 240 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные СНБОУ.

Больше всего новых случаев выявили в столице Украины (400), Тернопольской (311) и Одесской (281) областях. Далее по числу новых заболевших идут Львовская (260) и Харьковская (200) области.

Также за минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 1268 человек. 48 больных коронавирусной болезнью умерли от ее осложнений. Больше всего летальных случаев было в Киеве (8), Львовской и Киевской областях (6).

Отметим, что уже третьи сутки подряд число новых случаев COVID-19 превышает 3 тысячи заболевших.

Как писали «ФАКТЫ», ранее глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что в Украине принята новая редакция протокола «Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)».

По словам главного медика страны, документ разработан специалистами министерства и квалифицированными специалистами в области здравоохранения, в него полностью включены подходы к медикаментозной терапии и кислородной поддержки при коронавирусной инфекции.

Фото: Сергей ТУШИНСКИЙ, «ФАКТЫ»

105

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter