"Страна превратилась в дурдом": в Харькове экоинспекция выписала миллионный штраф за старые окна

В Харькове борьба за экологию приобрела сюрреалистический характер. С одной стороны, местная экоинспекция игнорирует выбросы вредных предприятий, поскольку ущерб сложно посчитать. Параллельно инспекторы выписали миллионный штраф руководству научного института за замену старых окон на новые. Кроме штрафа, ученые могут сесть в тюрьму на реальные сроки.

Как рассказала журналист Татьяна Доцяк в Facebook, от ретивых экоинспекторов пострадало руководство Физико-технического института низких температур. После того как в здании Института поменяли старые окна на энергосберегающие, ветхие рамы были сложены во дворе в ожидании вывоза на ведомственную базу. Ревизоры из госэкоинспекции сначала выписали штраф институту на 800 грн, и тот был оплачен. Но еще через несколько месяцев научному учреждению прислали счет на 1,2 миллиона гривен. Якобы краска со старых окон попадает в почву, а потому институт нанес существенный вред экологии города.

Странности в деле на этом не закончились. Прокуратура не могла найти пострадавших от оконной краски ни в институте, ни в Национальной академии наук. Потому было придумано оригинальное решение. «Определилась: пострадал народ, а с ним и все государство Украина», — объяснила Доцяк.

У адвокатов института возникло много вопросов к методам подсчета экологического ущерба. Пробы грунта не отбирались, убытки оценили «на глазок», причем по аналогии, как если бы краску вылили на поле. «Посчитали по формуле земель сельхозназначения — на проспекте Науки, чтобы вы понимали, по версии экоинспекции, поля… Трава в Харькове — священная, по ней даже ходить нельзя, не то что окна складировать», — добавила журналист.

Адвокат Лариса Матвеева, которая занимается защитой пострадавших ученых, заявила отвод следователю и прокурору и требует закрытия дела ввиду отсутствия состава преступления. «В победе не сомневаемся, так как там абсурд по сути и полный правовой беспредел», — подчеркнула адвокат.

Харьковчане согласны, что случившееся — полный абсурд, а потому только огласка поможет ученым избежать преследований.

Напомним, в Украине решили существенно повысить штрафы для предприятий за отказ от утилизации вредных отходов — старого электрического и электронного оборудования.

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