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Украина

Самоизоляцию можно прервать на 8-й день: Степанов рассказал детали (видео)

12:46 19 сентября 2020
Максим Степанов

В Украине изменили требования для людей, которые находятся на 14-дневной самоизоляции для сдерживания распространения COVID-19. Теперь ее можно досрочно прервать на восьмой день. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

По его словам, для этого необходимо сдать ПЦР-тест, и если он покажет негативный результат, то человек сможет досрочно прервать самоизоляцию.

«На восьмой день человек сможет самостоятельно сдать ПЦР-тест, если у него есть такое желание, чтобы прервать самоизоляцию. Почему на восьмой день? Потому, что это средний срок пребывания в инкубационном периоде», — сказал министр.

Глава Минздрава добавил, что человек будет это делать за собственные средства. Он также напомнил, что по завершению 14-дневной самоизоляции необязательно сдавать ПЦР-тест на коронавирус, если нет симптомов.

«Это касается всех без исключения, в том числе и наших детей. Например, сейчас классы находятся на самоизоляции, заканчивается самоизоляция, не нужно сдавать ПЦР-тест», — отметил Степанов.

Министр сообщил, что по новым стандартам Министерства здравоохранения, при поступлении в стационар человека тестирование нужно делать исключительно методом ИФА, а не ПЦР.

«Мы четко определились, что при поступлении тестирование нужно делать исключительно методом ИФА, а не ПЦР-тестирования. Метод ИФА больше распространен в Украине, соответствующее оборудование и лаборатории находятся в очень многих наших больницах, поэтому это не ПЦР-тесты, а исключительно ИФА», — сказал Степанов.

Как писали «ФАКТЫ», в Украине продолжает стремительно распространяться коронавирусная инфекция. Так, за минувшие сутки обнаружили 3 240 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых случаев выявили в столице Украины (400), Тернопольской (311) и Одесской (281) областях.

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