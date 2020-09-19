Классическое "бабье лето": синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

В Украине в ближайшие дни ожидаются холодные ночи, а днем погода будет радовать украинцев «бабьим» летом. Об этом написала в Facebook известный синоптик Наталья Диденко.

«Ближайшей (ночью. — Авт.) ожидается +4 +9 градусов, на юге до +10 +14 градусов, а в северных областях и на северо-востоке Украины возможны заморозки 0−3 градуса. А вот завтрашний день осень дарит нам — будет солнечно и относительно тепло», — написала она.

20 сентября осадков не будет. В течение дня в Украине ожидаются +20 +24 градуса. В Черниговской, Сумской и Харьковской областях местами +17 +19 градусов.

«В Киеве воскресенье будет светить солнце. Ночь — холодная, +5 +7 градусов, но днем предполагается около +20 градусов. В дальнейшем, почти всю неделю, в Украине будет классическое „бабье лето“ — солнце и теплая погода, до +22 +28 градусов. Дожди появятся в следующие субботу-воскресенье», — пишет Диденко.

Ранее народный синоптик Владимир Деркач в интервью «ФАКТАМ» спрогнозировал, что осень в 2020 году будет немного дождливой и дважды согреет «бабьим» летом.

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