Воды нет, но вы держитесь: оккупанты ограничивают водоснабжение Алушты

Город Алушта в оккупированном Крыму переходит на более жесткую экономию воды. Оккупационная администрация города объявила, что в домах Алушты, Партенита и Малого Маяка давление в трубах будет снижено, а это значит, что с 23.00 до 05.00 вода будет идти тонкой струей и есть риск, что до верхних этажей она так и не доберется. При этом жителей призывают не набирать на ночь ванны и прочие емкости, чтобы не увеличивать расход воды.

В городе констатировали, что Изобильненское водохранилище, питающее Алушту и районы, пересохло, воды там осталось максимум до декабря. Потому без экономии городу не обойтись.

Напомним, в других городах на оккупированном полуострове подачу воды урезали еще раньше. А в Симферополе проблема встала особенно остро: в водопровод попали нечистоты.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

131

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter