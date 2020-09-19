28.04 / 28.23 33.01 / 33.39
Киев: +18
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Воды нет, но вы держитесь: оккупанты ограничивают водоснабжение Алушты

15:05 19 сентября 2020
вода

Город Алушта в оккупированном Крыму переходит на более жесткую экономию воды. Оккупационная администрация города объявила, что в домах Алушты, Партенита и Малого Маяка давление в трубах будет снижено, а это значит, что с 23.00 до 05.00 вода будет идти тонкой струей и есть риск, что до верхних этажей она так и не доберется. При этом жителей призывают не набирать на ночь ванны и прочие емкости, чтобы не увеличивать расход воды.

В городе констатировали, что Изобильненское водохранилище, питающее Алушту и районы, пересохло, воды там осталось максимум до декабря. Потому без экономии городу не обойтись.

Напомним, в других городах на оккупированном полуострове подачу воды урезали еще раньше. А в Симферополе проблема встала особенно остро: в водопровод попали нечистоты.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

131

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
харьков институт

"Страна превратилась в дурдом": в Харькове экоинспекция выписала миллионный штраф за старые окна

Бутылка в руке

Смертельный девичник: в Ужгороде жертвой пьяного ДТП стала 19-летняя девушка (фото)

Алексей Навальный

На личных вещах Навального не обнаружили яда

Университетская клиника в Дюссельдорфе

Хакерская атака на больницу убила пациентку

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер