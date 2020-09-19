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Украина

"Нечем дышать": тысячи жителей Запорожья вышли на улицы города в знак протеста (видео)

16:19 19 сентября 2020
Экоакция

В Запорожье тысячи горожан вышли на площадь Героев с экологическими плакатами — в городе состоялся митинг «Имею право дышать». Напомним, в Британии на подобные акции выходят даже монаршие особы.

Одна из организаторов акции, медик Ирина Лосева, назвала акцию неполитической и задекларировала основную цель — уменьшение количества промышленных выбросов в атмосферу города.

«Мы хотим, чтобы дети жили здоровыми и наши близкие не болели. Мы не хотим, чтобы закрывались заводы. Мы хотим, чтобы количество выбросов уменьшили», — сказала она в комментарии ресурсу 061.ua.

В свою очередь журналистка Екатерина Маркова вышла на митинг с плакатом «Нас убьет не COVID, а выбросы», отметив, что не припомнит, чтобы запорожцы выходили на подобные митинги.

«Люди вышли, потому что накипело. Запорожцам нужен не новый сквер, а чистый воздух», — озвучила она требование протестующих.

Участники акции подписались под резолюцией, которая будет передана властям.

Напомним, в августе 2020 произошел новый ядовитый выброс на печально известном «Крымском Титане» в оккупиированном Армянске.

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