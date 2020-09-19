Израиль возглавил обновленный список "красной зоны" от Минздрава Украины
Министерство здравоохранения Украины вновь обновило перечень стран «красной зоны» по эпидемиологической опасности.
По состоянию на 19 сентября в список входили 48 стран (неделей ранее — 46), а возглавил перечень Израиль, где показатель заболеваемости достиг 577,9 случаев на 100 тысяч человек.
Также в списке стран «красной» зоны — Молдова, Франция, Испания, Чехия, Черногория, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты.
Справочно: в «красную» зону Минздрав Украины относит страны, в которых за последние две недели количество подтвержденных случаев коронавируса в расчете на 100 тысяч населения была выше, чем аналогичный показатель в Украине.
Одновременно в Министерстве здравоохранения назвали регионы Украины, готовые к дальнейшему ослаблению карантина — ими оказались Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская и Херсонская области, а в остальных регионах, включая Киев, все еще отмечается неблагополучная пандемическая ситуация.
Напомним, на прошлой неделе в Украине обновили правила внутреннего карантинного зонирования — отныне решение о включении региона в «красную» зону будут принимать совместно с местными властями.107
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