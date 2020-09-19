Дипломаты из 37 стран помогли очистить Киев от мусора (фото, видео)

В Киеве и других крупных украинских городах состоялись акции ко Всемирному дню уборки (World Cleanup Day). В Киеве участие в «субботнике» принял участие глава МИД Дмитрий Кулеба, а в Закарпатской области — министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

В Киеве вместе с министром мусор в парке «Муромец» (Деснянский район) убирали 93 дипломата из 37 иностранных дипмиссий.

«Когда в списке участников появился министр, то сразу на мероприятии стало и больше членов нашей команды Министерства иностранных дел, а также иностранных дипломатов, аккредитованных в Украине. Пришли 93 дипломата из 37 иностранных дипмиссий, из которых 22 послы. Поэтому функцию мобилизации считаю выполненной», — написал в соцсети Дмитрий Кулеба, показав фото.

В свою очередь министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский поучаствовал в акции «Большая уборка Тисы» в селе Теково Виноградовского района Закарпатской области и призвал украинцев проводить аналогичные уборки «как минимум ежеквартально».

Напомним, в Запорожье к World Cleanup Day приурочили экологический митинг.

Фото Facebook Дмитрия Кулебы



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