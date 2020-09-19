28.04 / 28.23 33.01 / 33.38
Киев: +19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Дипломаты из 37 стран помогли очистить Киев от мусора (фото, видео)

18:04 19 сентября 2020
Дипломаты из 37 стран помогли очистить Киев от мусора (фото, видео)

В Киеве и других крупных украинских городах состоялись акции ко Всемирному дню уборки (World Cleanup Day). В Киеве участие в «субботнике» принял участие глава МИД Дмитрий Кулеба, а в Закарпатской области — министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

В Киеве вместе с министром мусор в парке «Муромец» (Деснянский район) убирали 93 дипломата из 37 иностранных дипмиссий.

«Когда в списке участников появился министр, то сразу на мероприятии стало и больше членов нашей команды Министерства иностранных дел, а также иностранных дипломатов, аккредитованных в Украине. Пришли 93 дипломата из 37 иностранных дипмиссий, из которых 22 послы. Поэтому функцию мобилизации считаю выполненной», — написал в соцсети Дмитрий Кулеба, показав фото.

В свою очередь министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский поучаствовал в акции «Большая уборка Тисы» в селе Теково Виноградовского района Закарпатской области и призвал украинцев проводить аналогичные уборки «как минимум ежеквартально».

Напомним, в Запорожье к World Cleanup Day приурочили экологический митинг.

Фото Facebook Дмитрия Кулебы

159

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
харьков институт

"Страна превратилась в дурдом": в Харькове экоинспекция выписала миллионный штраф за старые окна

Ультрафиолет убивает COVID-19 за несколько секунд: что узнали японские ученые

Ультрафиолет убивает COVID-19 за несколько секунд: что узнали японские ученые

Иллюстративное фото

На Полтавщине неизвестные сожгли церковь (фото)

коллекторский террор

Коллекторы превращают в ад жизнь людей, которые не могут отдать кредит

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер