Нардеп Констанкевич рассказала всю правду об "интимной" переписке, за которой ее застукали в Раде (видео)
Народный депутат от группы «За майбутнє» Ирина Констанкевич попала в скандал после того, как в сеть попало фото ее переписки с бывшей студенткой. Недоброжелатели усмотрели в письме интимность. Ранее в «секс-скандал» в стенах Рады влипла глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.
В ответ депутат записала видео, на котором объяснила, что ей писала бывшая студентка, которая 23 июня поздравила ее с днем рождения в комментарии к фото Констанкевич в кругу семьи
«Моя бывшая студентка, выпускница 17-летней давности, пишет, что она завидует, что я с семьей, а она в одной из дальних европейских стран», — рассказала Констанкевич.
По ее словам, в семье не поверили ни в какой адюльтер.
«Мой муж смеялся и говорил: лучше бы источники изучили украинский язык. Моя дочь тоже смеялась и говорила, что „ты же не будешь, мама, это воспринимать всерьез“. Потому что Юля является учителем немецкого языка для моей дочери. Мой сын согнулся в три погибели и тоже хохотал», — заявила нардеп.
В комментариях в видео бывшие студенты депутата неожиданно сообщили об изучении книги Оксаны Забужко «Полевые исследования украинского секса», а избиратели — напомнили об основных обязанностях депутата.
«Чтобы не было непоняток — на работе занимайтесь работой. Учите свои функциональные обязанности», — написал один из пользователей.
Напомним, ранее в Раде «засветился» с голыми фотографиями любитель «клубнички» Илья Кива.318
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