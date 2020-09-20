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Украина

Ночные заморозки маловероятны: синоптики уточнили прогноз погоды на начало недели

7:16 20 сентября 2020
Ранняя осень

В Украине продолжается «бабье лето». Как свидетельствуют данные Украинского Гидрометцентра, в воскресенье, 20 сентября, дневная температура воздуха в стране будет колебаться в диапазоне +18-+25 градусов, при этом ночью столбики термометров опускались до +5 градусов на западе Украины и до +11-+13 градусов — в Одесской области.

В Киеве воскресный день обещает быть солнечным, температура днем составит +18-+20 градусов. При этом будет дуть ощутимо прохладный северный ветер.

В первый день рабочей недели, 21 сентября, на всей территории страны потеплеет на несколько градусов, в т. ч. в западных регионах — до +24 градусов, а на востоке (на Донбассе и на Харьковщине) — до +21-+23 градусов.

В Киеве ветер сменится на юго-западный, днем ожидается +20-+22 градуса выше нуля.

Во вторник, 22 сентября, потеплеет уже и на Донбассе (до +24 градусов), аналогичная температура воздуха прогнозируется днем и в столице.

Напомним, осень 2020 года обещает подарить украинцам сразу два «бабьих лета». Об этом в интервью «ФАКТАМ» рассказал народный синоптик Леонид Деркач.

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