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Невестку Кернеса возмутил шум вокруг ее болезни

8:15 20 сентября 2020
Невестку Кернеса возмутил шум вокруг ее болезни

Невестка доставленного на лечение в берлинскую клинику мэра Харькова Геннадия Кернеса Юлия Привалова недовольна «излишним» вниманием СМИ к ее заболеванию COVID-19.

При этом, по ее словам, прессу почему-то не интересует ее успешный бизнес.

При этом она заявляет, что старается использовать время с максимальной пользой и благодарит Вселенную за то, что осталась наедине, без ребенка.

«Сказала достаточно. Хочу уже практиковать это новое умение среди близких и родных», — говорит Юлия, рассказывая о своем здоровом питании и лечении гомеопатическими средствами (под присмотром медика).

Также невестка Кернеса признается, что 19 сентября сделала контрольный тест на коронавирус и надеется, что он будет отрицательным.

Когда я болею, особенно, если организм борется с вирусом — сразу исключаю тяжелую еду, а это значит: не ем мяса, рыбы, молочных продуктов, омлетов, никакого белого сахара и десертов с ним, в первые дни вообще поменьше еды и больше воды. Чистое питье, чем больше тем лучше, делаю полезные напитки, если интересно расскажу какие, стараюсь побольше спать, если состояние позволяет, читаю или смотрю что-то интересное, стараюсь не залипать в плохом состоянии, часто проветриваю место/квартиру/дом, где я провожу время, выхожу на солнце, дышу свежим воздухом. Стараюсь Использовать это время с максимальной пользой, ответила себе на вопрос, чему я обучаюсь оставшись на едине без ребенка, поняла, улыбнулась и поблагодарила Вселенную за это Сказала достаточно. Хочу уже практиковать это новое умение среди близких и родных Ем фрукты, овощи и те продукты, которые подсказывает мой родной организм, а как показывает практика он меня не подводит. На ночь пью про/пребиотики. Курсом витамины и бады. помните, очень важно не перегнуть даже с самыми полезными добавками. И еще тренируюсь навык не нервничать и расслабляться, плыть по течению, а не против него А как у вас все проходит?

Публикация от Yulia Privalova (@yuliak89)

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес задекларировал расходы на перелет в Германию и лечение.

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