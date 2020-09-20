Жена Медведчука приготовилась попасть в рай
Супруга народного депутата Виктора Медведчука Оксана Марченко, которая оказалась владелицей одной из самых дорогих яхт в мире, показала место своей силы.
Им оказалось море, которое в сочетании с солнцем, сосновым ароматом и спелыми деревенскими овощами и фруктами телеведущая назвала настоящим раем.
«Если это есть в будущей жизни, я за! И непременно поменьше злых, желчных и несчастных в своем гневе людей», — написала она в сети, показав свои фото.
Напомним, в августе семейство Медведчука и Марченко провело очередной отпуск в аннексированном Крыму, где украинскому политику принадлежит элитное поместье.985
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