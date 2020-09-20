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Украина

Солнечно и туманно: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

16:21 20 сентября 2020
Прогноз погоды

В Украине в ближайшие дни сохранится теплая погода, но ночи уже будут прохладными. Об этом пишет в Facebook известный синоптик Наталья Диденко.

«До конца недели в Украине будет тепло, сухо, много солнца. Разве что туманами осень будет напоминать, кто здесь — главный уже. И еще холодными или прохладными ночами. А в дневные часы ожидается +20 +26 градусов», — пишет она.

По прогнозу синоптика, в Киеве 21 сентября и на протяжении всей недели будет солнечно.

«В понедельник в столице +22, +23 градуса. В дальнейшем до +25, +26 градусов», — пишет Диденко.

Ранее народный синоптик Владимир Деркач в интервью «ФАКТАМ» спрогнозировал, что осень в 2020 году будет немного дождливой и дважды согреет «бабьим» летом. По его словам, заморозки в Украине возможны в конце октября.

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