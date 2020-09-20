На Азовском море нашествие огромных медуз (видео)

На украинском побережье Азовского моря, где еще не закончился туристический сезон, отдыхающих пугают большие медузы в воде. Им приходится проводить время на песке, загорая на солнце.

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В это время в море полный штиль. Вода теплая, но купаться люди не спешат. Медуз там не много, однако их размер поражает. Диаметр корнеротов достигает 30−40 см, пишет «РИА Мелитополь».

Как писали «ФАКТЫ», начало нового пляжного сезона в Азовском море ознаменовалось появлением большого количества медуз, которые делают морскую воду похожей на кисель. Обитатели моря укрывают поверхность моря таким густым слоем, что по нему с трудом плывет лодка.

Факту появления гигантской плавучей колонии корнеротов в полусотне метров от берега есть свое пояснение. По словам ученых, увеличение популяции медуз напрямую связано с тем, что вода становится более соленой.

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