Предсказавший блокирование Россией работы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) глава украинской делегации на переговорах Леонид Кравчук сделал еще одно резонансное заявление: по его мнению, президент РФ Владимир Путин переиграл Украину, навязав ей Минские соглашения.

Об этом он заявил в интервью, пишет Гордон.

«Есть одна вещь. Нам нужно научиться играть на любом политическом поле так, чтобы не проигрывать, потому что-то, что было в Минске с 2015-го, 2014 года, — Путин выиграл, Путин переиграл Украину, и это мы сегодня ощущаем. И имеем последствия, и не можем их переступить часто потому, что там подписаны соответствующие документы, которые не помогают, а мешают Украине. В этом суть», — сказал он.

По словам первого президента Украины, украинская сторона пытается «играть на равных».

«Удается ли или не удается и удастся ли или не удастся — не надо это даже обсуждать, надо действовать», — считает Кравчук.

Как известно, в 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина — ОБСЕ — Россия) и «Нормандской четверки» (Украина — Германия — Франция — Россия).

5 сентября 2014 года ТКГ утвердила 12 пунктов Минских соглашений.

12 февраля 2015 года при посредничестве Германии и Франции были заключены вторые Минские соглашения. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых видов вооружения, мониторинг международных наблюдателей, проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством, амнистию участникам конфликта, освобождение и обмен пленными, доступ гуманитарных миссий для помощи нуждающимся, возвращение Украине контроля над границей, проведение в Украине конституционной реформы в части децентрализации. С украинской стороны документ согласовал пятый президент страны Петр Порошенко, с российской — Владимир Путин.

За прошедшие годы Украина успешно игнорировала некоторые пункты Минских соглашений, которые были навязаны ей агрессором — в частности, о проведении выборов на оккупированных территориях без передачи нашей стране контроля над границей и выведения оккупационных войск — такие требования содержатся и в пресловутой «формуле Штайнмайера».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы народный депутат Андрей Костин заявил, что «формула Штайнмайера», которая, по мнению бывшего советника Путина, российского политика Андрея Илларионова, вредит Украине, все же будет включена в закон об особом статусе Донбасса.

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