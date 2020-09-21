Будет хуже, чем в Италии: эпидемиолог рассказал о коллапсе, который может скоро наступить в больницах Украины

Украине грозит коллапс из-за пандемии коронавируса: в стране по-прежнему не работают с контактными лицами, люди продолжают рисковать в переполненном общественном транспорте, а детсады, школы и больницы не оснащены вентиляцией.

Такое мнение высказал врач-эпидемиолог Андрей Александрин, пишет «Обозреватель».

Несмотря на то, что украинские медики ездили в Италию за опытом, перенимать его эксперт не советует.

«Во-первых, опыт Италии не нужно перенимать, он является не самым показательным и не самым успешным в мире. Во-вторых, различия в том, что в Италии ввели жесткие мероприятия инфекционного контроля в лечебных учреждениях. И в Италии, когда вводили карантин, и на сегодня, очень серьезно организована работа с контактными лицами. В нашей стране, к сожалению, до сих пор с контактными лицами работа не проводится», — сетует медик.

Поэтому количество новых выявленных случаев ни о чем не говорит. Нужно иметь больше информации о том, сколько коек на сегодняшний день предназначено под прием тяжелых больных COVID-19 и какой процент из них занят. Также важны данные о том, какой процент всех контактных был отработан и какие мероприятия с ними выполнены.

«Нам давно пора переходить от количественных показателей к качественным. Нужно выстраивать правильную коммуникационную модель по отношению к населению, а также создавать реальные эффективные инструменты по инфекционной безопасности для населения», — считает эксперт.

Потому что даже пример Киева показывает, что несмотря на то, что город уже в оранжевой зоне, в любой час пик, каждое утро и вечер по нему курсируют переполненные маршрутки с закрытыми окнами. Люди вынуждены пользоваться общественным транспортом, который является местом огромного риска инфицирования и распространения вируса.

«К сожалению, до сих пор у нас не созданы условия для того, чтобы эти требования могли быть реально выполнены», — считает Александрин.

На вопрос, ожидает ли Украину коллапс из-за нехватки мест для больных коронавирусом, как это было в Италии, медик отвечает утвердительно: «К сожалению, думаю, что да. Тем более, на сегодняшний день мы видим подобную картину в ряде городов».

Также эксперт обращает внимание на необходимость придерживаться рекомендации Всемирной организации здравоохранения — если в одном лечебном учреждении начинают оказывать помощь больным с COVID-19, оно должно быть полностью перепрофилировано под прием исключительно пациентов с COVID-19.

Не оказывать медицинскую помощь другим нозологиям для того, чтобы не было внутрибольничного распространения коронавируса, как мы это видели до сегодняшнего дня в Украине.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что хорошо известный в Украине препарат получил в ЕС окончательное одобрение для лечения COVID-19.

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