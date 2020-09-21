Осень пока отменяется: синоптики порадовали прогнозом погоды на начало рабочей недели

В Украине продолжается «бабье лето» с комфортным теплом днем и прохладными ночами.



По прогнозам Укргидрометцентра, в первый день рабочей недели, 21 сентября, на всей территории страны будет солнечно. Температура воздуха днем в западных регионах и на юге до +24 градусов. На севере и востоке— до +21-+23 градусов. Ночные температуры колеблются в пределах +6-+8 градусов.

В Киеве днем ожидается +20-+22 градуса выше нуля.

Во вторник, 22 сентября, на 1−2 градуса потеплеет во всех регионах. День будет ясным и безветренным.

Напомним, по прогнозам синоптиков, осень 2020 года подарит украинцам сразу два «бабьих лета». Об этом в материале «ФАКТОВ».

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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