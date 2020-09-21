Осень пока отменяется: синоптики порадовали прогнозом погоды на начало рабочей недели
В Украине продолжается «бабье лето» с комфортным теплом днем и прохладными ночами.
По прогнозам Укргидрометцентра, в первый день рабочей недели, 21 сентября, на всей территории страны будет солнечно. Температура воздуха днем в западных регионах и на юге до +24 градусов. На севере и востоке— до +21-+23 градусов. Ночные температуры колеблются в пределах +6-+8 градусов.
В Киеве днем ожидается +20-+22 градуса выше нуля.
Во вторник, 22 сентября, на 1−2 градуса потеплеет во всех регионах. День будет ясным и безветренным.
Напомним, по прогнозам синоптиков, осень 2020 года подарит украинцам сразу два «бабьих лета». Об этом в материале «ФАКТОВ».
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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