В Украине обновили карантинное зонирование: кто вошел в “красную” зону

С понедельника, 21 сентября, в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование. Решение приняла Государственная и региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В «красную» карантинную зону в этот раз не попал ни один областной центр.

В нее вошли Чоп Закарпатской области, город Салават и Волочисский район Хмельницкой области, Нежин и Носовский район Черниговской области, город Бережаны, Залещицкий, Збаражский и Тернопольский районы одноименной области, город Канев Черкасской области, Самборский и Пустомытовский районы Львовской области, Герцаевский и Кельменецкий районы Черновицкой области.

К «оранжевой» зоне отнесены Киев, Винница, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Ужгород, Ивано-Франковск, Сумы, Тернополь.

В «желтую» зону попали такие областные центры Одесса, Луцк, Житомир, Запорожье, Северодонецк, Николаев, Ровно, Черкассы, Чернигов.

Напомним, населенный пункт попадает в «красную» карантинную зону в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение 5 дней подряд. А также, если превышение среднего уровня заболеваемости случаев на 100 тысяч населения за 14 дней больше, чем в 5 раз.

В «красной» карантинной зоне запрещена работа общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов.

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