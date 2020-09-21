Сбивал вертолет с генералом Кульчицким: опубликованы новые доказательства "вагнергейта"

Один из наемников ЧВК Вагнера, задержанный минскими силовиками и выданный России, принимал участие в операции, во время которой боевики на Донбассе сбили вертолет — в той катастрофе в мае 2014 года погиб генерал Сергей Кульчицкий и тринадцать десантников.

Соответствующую аудиозапись и расшифровку беседы гражданина России Максима Кошмана с оперативным сотрудником в сеть выложил народный депутат Украины Владимир Арьев.

«За свои преступления Кошман получил „железный крест“ от террориста Безлера. Боевик сам себя задокументировал и рассказал украинскому агенту-вербовщику все, что натворил», — пишет народный депутат.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», данные Кошмана и еще нескольких «вагнеровцев» были внесены в базы «Миротворца».

Ранее опубликованные материалы о «вагнеровцах», читайте на сайте «ФАКТОВ». Среди наемников — снайпер из России, награжденный Путиным.

На фото — генерал Кульчицкий.

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