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Украина

Американский конвертоплан в Украине окрестили «кошмаром Кремля»

10:45 21 сентября 2020
конвертоплан

Во Львовской области на Яворовском военном полигоне проходят командно-штабные учения Rapid Trident 2020 («Быстрый Тризубец-2020»). В июле совместные военные учения Украины и стран НАТО проходили в Черном море.

Кроме Украины и США, в них участвуют представители Великобритании, Литвы Дании, Германии, Польши, Рyмынии, Канады, командование НАТО.

По данным Минобороны Украины, всего в учения Rapid Trident 2020 вовлечены порядка 4000 человек.

По сценарию учения, страна-агрессор дестабилизирует ситуацию в определенном регионе другого государства и осуществляет попытку оккупировать его, а объединенная группировка войск союзнических государств организует оборону, освобождает оккупированные территории и проводит стабилизационную операцию. Важное место во время этого отводится противодиверсионным и антитеррористическим действиям.

Во время учений задействованы конвертопланы Bell V-22 Osprey, которые не имеет аналогов в мире и есть только на вооружении у американской армии. На нем группы украинских спецназовцев доставляются в места выполнения заданий. Эти машины украинские спецназовцы назвали «кошмаром Кремля».

Напомним, в это же время в России проходят учения «Кавказ 2020». На южной границе Украины РФ сосредоточила 250 танков, 200 орудий и 80 тысяч солдат. Значительные колонны российской техники находятся и в Беларуси.

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