Какой будет погода в день осеннего равноденствия

В день осеннего равноденствия — вторник, 22 сентября — в Украине будет по-прежнему тепло и солнечно.

«Температура воздуха ожидается комфортной, в течение дня — до + 22 + 27 градусов. В течение недели она достигнет + 25 + 29 градусов, а на юге — и до +30 градусов», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко и добавляет: «В Киеве завтра все, как у людей: День осеннего равноденствия, солнечная и теплая погода с дневной температурой воздуха до +25 градусов».

По ее словам, ближайшие дожди ожидаются не ранее, чем в воскресенье, 27 сентября. Осадки вероятны в западных регионах страны.

В начале следующей недели дожди распространяться на юг Украины, а со среды, 30 сентября, они ожидаются на значительной территории страны.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптик спрогнозировала, что до конца нынешней недели в Украине будет тепло и солнечно.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».



130

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter