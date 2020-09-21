В НАБУ заявили, что судья Вовк — таки подозреваемый

В Национальном антикоррупционном бюро Украины, ранее объявлявшем в розыск судей Окружного админсуда столицы во главе с его председателем, утверждают, что фигуранты дела о попытке захвата власти в стране, в том числе и Павел Вовк, находятся в статусе подозреваемых.

«Высший антикоррупционный суд продлил до 6 месяцев срок досудебного расследования в уголовном производстве в отношении председателя и судей Окружного административного суда Киева. Тем самым суд подтвердил, что указанные лица в установленном законом порядке получили статус подозреваемых в уголовном производстве и опроверг предвзятые выводы Высшего совета правосудия (ВСП) по этому поводу, который отказал в отстранении четырех судей, поскольку им якобы не были вручены надлежащим образом сообщения о подозрении», — заявили в НАБУ.

В антикоррупционном бюро добавили, что по состоянию на день составления письменного уведомления о подозрении двое из шести судей, по которым ВСП рассматривал ходатайство об отстранении (председатель и судья ОАСК), находились за рубежом. Подчеркнув, что зарубежный вояж «свидетельствует об объективной невозможности вручить им подозрение лично», и что у указанных лиц нет взрослых членов семьи, с которыми они проживают, ы НАБУ заявили, что прокурор САП по поручению заместителя Генерального прокурора направил подозрения по почте на все известные следствию адреса. Документы также вручены руководителю аппарата ОАСК.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в НАБУ опубликовали прослушку, в одном из эпизодов которой помощница действующего нардепа обсуждает с одним из членов ВСП вопрос организации встречи с руководителям ОАСК и «его кандидатом» в Высший совет правосудия по квоте президента Украины.

Фото со странички НАБУ в социальных сетях.



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